СК РФ с начала СВО возбудил более 1,1 тыс. уголовных дел по фактам преступных действий ВФУ

Заместитель руководителя управления воспитательной работы СК Василий Лопатин сообщил, что к уголовной ответственности уже привлечено 248 лиц, потерпевшими признаны более 60 тыс. человек

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил с начала специальной военной операции на Украине более 1,1 тыс. уголовных дел по фактам преступных действий вооруженных формирований Украины (ВФУ). Об этом сообщил заместитель руководителя управления воспитательной работы СК РФ Василий Лопатин.

"С февраля 2022 года военно-следственными органами по фактам противоправной деятельности вооруженных формирований Украины возбуждено 1 107 уголовных дел, в том числе 87 дел в отношении членов радикальных национальных объединений Украины и 155 дел в отношении представителей силовых структур Вооруженных сил Украины", - сказал он во вторник на Международном антифашистском форуме.

Также Лопатин отметил, что к уголовной ответственности уже привлечено 248 лиц, потерпевшими признаны более 60 тыс. человек.

"Следствием принимаются меры, связанные с фиксацией, причиненного ущерба Мариуполю, Северодонецку, Лисичанску. Жестокость и зверство украинских силовиков поражает и они сопоставимы с преступлениями немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны, а иногда и превосходят их", - добавил Лопатин.