Суд ДНР заочно приговорил к 14,5 года "азовца" за издевательство над российским военным

Он признан виновным в жестоком обращении с военнопленным и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также побоях и насильственных действиях по мотивам вражды в отношении принимающих участие в СВО военнослужащих ВС РФ

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14,5 года лишения свободы военнослужащего националистического объединения "Азов" (признано террористической организацией и запрещено в РФ) Вадима Гусева за побои и издевательство над пленным российским военнослужащим. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

"Установлено, что 12 апреля 2022 года Гусев, находясь в одном из домов по проспекту Нахимова в Мариуполе и испытывая вражду к пленному безоружному российскому военнослужащему - участнику специальной военной операции, применил к нему физическое насилие. Боевик нанес прорезиненной полицейской дубинкой и обутой в ботинок ногой не менее трех ударов по различным частям тела находившегося в наручниках и не способного оказать сопротивление военнопленного, после чего затушил окурок сигареты о его голову", - сообщили в ГВП.

Суд согласился с позицией гособвинителя и приговорил Гусева к 14 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в ГВП. Он признан виновным в жестоком обращении с военнопленным и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также побоях и насильственных действиях по мотивам вражды в отношении военнослужащих ВС РФ, принимающих участие в специальной военной операции.

В свою очередь в пресс-службе СК РФ сообщили ТАСС, что в ходе предварительного следствия Гусев был объявлен в международный розыск.