Мосгорсуд оставил в СИЗО организаторов экскурсии по Неглинке, в которой погибли люди

Погибли восемь человек

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил под стражей директора компании "Спутник" Александра Кима и диггера Никиту Дубаса, обвиняемых в организации незаконной экскурсии по подземным коллекторам реки Неглинки в Москве, во время которой погибли люди. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд рассмотрел апелляции на решение отправить под стражу Дубаса и Кима. Решение суда первой инстанции признано законным и обоснованным, мера пресечения обвиняемым оставлена без изменения", - сказали в пресс-службе. Ранее Замоскворецкий суд отправил под стражу обоих фигурантов дела на срок до 21 октября.

Экскурсия по коллекторам подземной реки Неглинки прошла 20 августа. Группа состояла из восьми человек - диггера и семи экскурсантов. Все они погибли в результате подъема уровня воды из-за дождя. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание не отвечающих требованиям безопасности услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Следствие считает Кима и Дубаса организаторами экскурсии. Некоторые фигуранты дела объявлены в розыск.