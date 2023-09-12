12 сентября, 11:15

Прокурор попросил смягчить приговор Зареме Мусаевой из-за состояния ее здоровья

Жену бывшего судьи ранее приговорили к пяти с половиной годам колонии

ГРОЗНЫЙ, 12 сентября. /ТАСС/. Прокурор в ходе прений сторон попросил смягчить приговор жене экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой, осужденной на пять с половиной лет за применение насилия к сотруднику полиции и мошенничество, из-за состояния ее здоровья, передает корреспондент ТАСС.

"Приговор в отношении Заремы Мусаевой изменить, назначить смягчение наказания из-за состояния здоровья", - сказала государственный обвинитель Мария Болдырева в ходе прений сторон.

Перед своим выступлением Болдырева задала вопросы осужденной в связи с состоянием ее здоровья.

Верховный суд рассматривает апелляцию на приговор Мусаевой. В настоящее время суд объявил перерыв до 14:30 мск. 

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