12 сентября, 11:25

В Челябинской области двое пострадавших при стрельбе находятся в состоянии средней тяжести

Еще один пострадавший получил помощь на амбулаторном этапе

ЧЕЛЯБИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Медики в Челябинской области, где 10 сентября в Миассе три человека пострадали во время конфликта со стрельбой, оценили состояние двоих пострадавших как средней степени тяжести, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

"Пострадавшие были доставлены в больницу. Одному из них оказана помощь на амбулаторном этапе, двоих госпитализировали в травматологическое отделение. Состояние госпитализированных пациентов врачи оценивают как средней степени тяжести", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что ранения во время конфликта со стрельбой получили мужчины в возрасте 20, 28 и 73 лет. В ОМВД России по городу Миассу возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Разыскать машину и подозреваемых полицейским помогли сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области. Оружие, использовавшееся во время совершения преступления, было изъято. 

Теги:
РоссияЧелябинская область
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