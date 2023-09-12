СК РФ заочно привлек 173 иностранца по делам об осквернении памятников советским воинам

Заместитель руководителя управления воспитательной работы СК Василий Лопатин сообщил, что среди них граждане Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Украины

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет России заочно привлек в качестве обвиняемых по делам об осквернении и уничтожении памятников советским воинам более 170 иностранных граждан. Об этом сообщил заместитель руководителя управления воспитательной работы СК РФ Василий Лопатин.

"В настоящее время в производстве следователей находится 16 уголовных дел, расследуемых по 143 фактам осквернения, уничтожения либо повреждения воинских захоронений, памятников и мемориалов советским воинам. За совершение указанных преступлений в качестве обвиняемых заочно привлечены 173 иностранных гражданина, это граждане Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Украины", - сказал он на Международном антифашистском форуме.

Он также отметил, что СК на постоянной основе информирует общество о проводимой работе по расследованию таких преступлений, а также преступлений, совершенных в отношении мирного населения и военнопленных.