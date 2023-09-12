Летевший из Хургады в Нижний Новгород самолет экстренно сел в Казани

Транспортная прокуратура проводит проверку

КАЗАНЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Самолет авиакомпания Azur Air, выполнявший рейс Хургада - Нижний Новгород, совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани из-за метеоусловий в аэропорту Стригино. Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства, сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, 12 сентября около 05:15 воздушное судно Boeing-757, следовавшее рейсом №AZV946 (авиакомпания Azur Air) по маршруту Хургада - Нижний Новгород, совершило посадку в аэропорту Казани по метеоусловиям места назначения (Стригино)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перед заходом на посадку экипаж самолета запросил зону ожидания по технической причине. Посадка прошла благополучно. На борту воздушного судна находились 245 пассажиров.

Инспекцией Росавиации проводится проверка по авиационному событию. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.