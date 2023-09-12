В Челябинской области объявили штормовое предупреждение

На территории региона ожидаются заморозки

ЧЕЛЯБИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Заморозки до минус 2 градусов прогнозируются в отдельных районах Челябинской области со среды по пятницу, сообщает Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Объявлено штормовое предупреждение.

"Ночью и утром 13-15 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус двух градусов", - говорится в сообщении.

По данным гидрометцентра, в целом в регионе в прошедшие сутки наблюдалась пасмурная погода. На всей территории области прошли небольшие и умеренные дожди, а температура воздуха доходила днем до 11-13 градусов тепла, ночью составляла плюс 8-11 градусов.

По прогнозу синоптиков, температура воздуха постепенно повысится до 22 градусов тепла.