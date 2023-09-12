Суд арестовал мужчину, застрелившего посетителя кафе в Подмосковье

Его заключили под стражу до 9 ноября 2023 года

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС /. Суд заключил под стражу мужчину, застрелившего посетителя кафе в подмосковной Электростали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 48-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 9 ноября 2023 года", - говорится в сообщении.

По данным следствия, ночью 10 сентября в кафе в Электростали между обвиняемым и другим посетителем возник конфликт, переросший в драку. Впоследствии мужчина дождался, когда его оппонент выйдет из заведения на улицу, и выстрелил в него из обреза ружья. От полученного ранения тот умер в больнице на следующие сутки. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).