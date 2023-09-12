Беременная женщина тяжело ранена в результате подрыва на дороге Ясиноватая - Горловка

По данным представительства ДНР в СЦКК, также в населенном пункте Керменчик в результате обстрела со стороны украинской армии ранен мужчина 1949 года рождения

ДОНЕЦК, 12 сентября. /ТАСС/. Беременная мирная жительница получила тяжелые ранения в результате подрыва на взрывоопасном предмете (ВОП) на дороге между Ясиноватой и Горловкой в Донецкой Народной Республике, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"На автодороге Ясиноватая - Горловка в результате подрыва на ВОП тяжелые ранения получила беременная женщина 1986 года рождения. За жизнь пострадавшей борются врачи", - сообщается в Telegram-канале представительства.

Также сообщается, что в населенном пункте Керменчик в результате обстрела со стороны украинской армии был ранен мужчина 1949 года рождения.