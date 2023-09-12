Суд в Ларнаке продлил содержание россиянина Петрова под стражей до 24 октября

Параллельно с делом об экстрадиции рассмотрят вопрос об освобождении россиянина под залог

ЛАРНАКА, 12 сентября. /ТАСС/. Судья окружного суда города Ларнака Михалис Михаил принял решение продлить до 24 октября содержание под стражей россиянина Артура Петрова, арестованного на Кипре по запросу США, передает корреспондент ТАСС.

Во время заседания представитель кипрской адвокатской конторы "Илиас Стефану", защищающей гражданина РФ, попросил суд предоставить дополнительное время для изучения материалов дела своего клиента. В свою очередь Генпрокуратура Кипра обратилась с просьбой дать ей время на подготовку пакета документов в поддержку требования об экстрадиции, указав на то, что у американской стороны есть на это 60 дней с момента ареста по ее запросу иностранного гражданина. Из США материалы пока еще не поступили. Стороне защиты Петрова была предоставлена лишь часть документов, имеющихся в распоряжении кипрской прокуратуры.

Обе просьбы были удовлетворены кипрским судьей. Артур Петров, имеющий помимо российского также гражданство ФРГ, был арестован на острове 26 августа по запросу Соединенных Штатов.

Как стало известно корреспонденту ТАСС, на заседании параллельно с делом об экстрадиции рассмотрят вопрос об освобождении россиянина под залог. Судья Михалис Михаил заслушает аргументы защиты и, в случае согласия с ними, определит сумму залога.

Ранее Артур Петров заявил корреспонденту ТАСС, что считает свое дело политически мотивированным. "Мое дело является стопроцентно политическим, - сказал Петров. - Американцы преследуют меня за то, что я именно предприниматель из России".