Адвокат опроверг причастность холдинга White Rabbit Family к незаконному обороту краба

По словам Александра Карабанова, ресторанный холдинг осуществляет работу исключительно в правовом поле России

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы ресторанного холдинга White Rabbit Family (WRF), заявил, что заведения сети осуществляют работу исключительно в правовом поле и не имеют никакого отношения к незаконному сбыту более 8 тонн краба, который выявлен в ходе проверки столичных заведений правоохранительными органами. Как уточнил ТАСС юрист, к ответственности в рамках уголовного дела будут привлечены недобросовестные поставщики морепродуктов.

"Действительно, по формальным признакам по данному составу преступления оперативное сопровождение могут проводить сотрудники ФСБ. При этом ресторанный холдинг WRF никакого отношения к незаконной добыче краба не имеет. Есть поставщики, возможно, есть какие-то контрабандисты, но это их зона ответственности. Ресторанный холдинг осуществляет работу исключительно в правовом поле РФ", - сказал адвокат в ответ на официальный запрос агентства.

Накануне со ссылкой на правоохранительные органы сообщалось, что сотрудники ФСБ в ходе проверки московских ресторанов выявили факты незаконного сбыта более 8 тонн краба с ущербом государству почти на 50 млн рублей. В правоохранительных органах уточнили, что проверкам со стороны оперативных сотрудников подверглась сеть заведений известного столичного ресторатора Бориса Зарькова WRF. Отвечая на официальный запрос агентства, ресторатор подтвердил факт проверки персонала ресторана со стороны правоохранительных органов и заявил, что руководство заведений взаимодействует со следователями. При этом он отметил, что следственные действия не мешают ведению его бизнеса.

Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.