Суд в ДНР приговорил к 29 годам колонии бойца ВСУ за убийство двух жителей Мариуполя

Сергей Макеев будет отбывать наказание в колонии строгого режима

ДОНЕЦК, 12 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил украинского военнослужащего Сергея Макеева к 29 годам в колонии строгого режима за расстрел мирных жителей Мариуполя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего наводчика-оператора разведывательной роты 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Сергея Макеева. Он обвиняется по п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - сообщили в пресс-службе.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 29 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

По данным следствия, осужденный весной 2022 года с разницей в несколько недель расстрелял из автомата двоих гражданских мужчин.