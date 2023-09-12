Суд оштрафовал мужа актрисы Бабушкиной на 200 тыс. рублей по делу о наркотиках

Андрея Гацунаева также признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал на 200 тыс. рублей мужа актрисы Кристины Бабушкиной Андрея Гацунаева, который проходил по делу о приобретении наркотиков и травмировал инспектора ДПС, остановившего его машину. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Гацунаева А. Н. виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств) и назначил ему наказание в виде штрафа на сумму 200 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Инцидент, за который осудили Гацунаева, произошел в июне 2023 года на улице Коровий Вал в центре Москвы. Там сотрудники ДПС остановили автомобиль под управлением 45-летнего мужчины и в ходе осмотра в салоне обнаружили сверток с наркотическим веществом. Этим человеком оказался муж Бабушкиной. Не желая быть привлеченным к уголовной ответственности, он попытался проглотить наркотики и укусил полицейского за палец. После этого суд поместил его под домашний арест на время следствия.