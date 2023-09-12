Суд продлил арест Игорю Стрелкову до 18 декабря

Бывшего министра обороны ДНР обвиняют в призывах к экстремизму

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы продлил до 18 декабря срок ареста бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), обвиняемого в призывах к экстремизму, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить и продлить срок содержания под стражей в отношении Гиркина до 18 декабря", - огласила решение судья.

Следователь в суде настаивал, что необходимо продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемого, в том числе потому что расследование представляет особую сложность, запланированы еще несколько следственных действий, назначены молекулярно-генетическая, баллистическая и психолого-лингвистическая экспертизы. Защита обвиняемого настаивала на изменении ему меры пресечения на более мягкую.

Уголовное дело в отношении Стрелкова было возбуждено 18 июля, он был задержан в Москве 21 июля. Экс-главе Минобороны ДНР предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 280 УК РФ (призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Санкция вменяемой ему статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.