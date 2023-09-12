12 сентября, 13:02

В Москве погиб рабочий, сорвавшийся с высоты на стройке

Инцидент произошел на строительном объекте в Дубнинском проезде

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Рабочий сорвался с высоты во время работ на строительном объекте в Дубнинском проезде в Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК России по Москве, мужчина погиб.

"По предварительным данным, 12 сентября при выполнении строительных работ на строительном объекте, расположенном в Дубнинском проезде в Москве, в результате падения погиб рабочий", - говорится в сообщении.

Проводится доследственная проверка, ход и результаты которой контролирует Тимирязевская межрайонная прокуратура. Следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев, изучается строительная документация. 

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