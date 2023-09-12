В ДНР сообщили о гибели мирного жителя в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

В районной администрации рассказали, что еще двое были ранены

ДОНЕЦК, 12 сентября. /ТАСС/. Один мирный житель погиб, двое ранены в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Киевского района Донецка. Об этом ТАСС сообщили в районной администрации.

"Один мужчина погиб, ранены женщина и мужчина за сегодня в Киевском районе из-за обстрелов", - сказали в администрации.

По данным представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, огонь велся из артиллерии калибра 155 мм.

Кроме того, под интенсивный огонь тяжелой артиллерии ВСУ попал Червоногвардейский район Макеевки. По нему за пол часа выпущено более 20 артиллерийских снарядов.