В Грузии сообщили о задержании россиян по делу о наркотиках

В МВД страны сообщили, что всего задержаны 46 человек, среди которых также граждане Египта, Иордании, Ирана, Йемена, Нигерии и Украины

ТБИЛИСИ, 12 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии по обвинению в незаконном приобретении, хранении и сбыта наркотических веществ задержали 46 человек, среди которых граждане РФ, Египта, Иордании, Ирана, Йемена, Нигерии, Украины. Об этом сообщил директор департамента центральной криминальной полиции МВД Теймураз Купатадзе на брифинге.

"В результате интенсивных оперативных мероприятий и следственных действий, по обвинению в наркопреступлении задержаны 46 человек, 36 из которых - наркореализаторы. Задержанными являются как граждане Грузии, так и Украины, России, Египта, Нигерии, Ирана, Йемена и Иордании", - сказал он.

При обыске задержанных правоохранители обнаружили и изъяли метадон, бупренорфин, кетамин, метамфетамин, марихуану, а также коноплю.

Купатадзе отдельно отметил случай, когда гражданка Украины закладывала наркотики на территории средневекового храма Светицховели в городе Мцхета. Ее правоохранители задержали в городе Батуми.