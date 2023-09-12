В Дагестане задержали владельца базы отдыха, где после падения стены погиб человек

В региональном управлении СК сообщили, что следователи провели обыски у владельцев баз отдыха, на чьих территориях произошло происшествие, а также в администрации села Чиркей

МАХАЧКАЛА, 12 сентября. /ТАСС/. Силовики задержали владельца базы отдыха, где после обрушения подпорной стены погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Дагестану.

"По уголовному делу, возбужденному по факту падения бетонного ограждения в селе Чиркей, в результате которого погибла женщина, задержан 38-летний местный житель, владелец базы", - говорится в сообщении.

Как рассказали в региональном управлении СК, в рамках расследования уголовного дела следователи провели обыски у владельцев баз отдыха, на чьих территориях произошло происшествие, а также в администрации села Чиркей с целью изъятия правоустанавливающих, учредительных и иных документов, имеющих значение для уголовного дела. Установлено отсутствие какой-либо разрешительной документации на осуществление предпринимательской деятельности указанными лицами, а также правоустанавливающих документов на использование данными гражданами земельных участков у Чиркейского водохранилища.

"В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. По делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление причины обрушения стены, допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что обрушение стены в зоне отдыха в селе Чиркей Буйнакского района Дагестана привело к гибели одного человека, еще один госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.