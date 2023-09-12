В Петербурге экс-начальника службы по противодействию коррупции осудили на 10 лет колонии

Суд также назначил ему штраф в размере более 2 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Бывший начальник отдела службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления осужден в Санкт-Петербурге за взяточничество на 10 лет в колонии строгого режима, также он должен оплатить штраф в размере более 2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Суд с учетом мнения государственного обвинителя Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры признал бывшего начальника отдела службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления виновным и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 2 млн 600 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, осужденный не сможет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, а также представителя власти, в течение 5 лет.

В пресс-службе добавили, что бывший начальник оперативного отдела службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления Федеральной таможенной службы России признан виновным по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат с использованием служебного положения), п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки за совершение действий в пользу взяткодателя, общее покровительство и попустительство по службе в крупном размере).

Судом было установлено, что в период с января по декабрь 2021 года начальник отдела таможенного управления получал от подчиненного денежные средства за попустительство по службе и покровительство. Общая сумма взяток составила более 250 тыс. рублей. Кроме того, в период с июня 2019-го по май 2022 года ему компенсировали расходы за проезд на транспорте в размере свыше 50 тыс. рублей, однако фактически проезд осуществлял не государственный служащий, а член его семьи.