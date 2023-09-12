В Петербурге число случаев отравления готовой едой из доставки выросло до 274

У 58 заболевших обнаружена Salmonella

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Количество зарегистрированных случаев острой кишечной инфекции (ОКИ) после отравления продукцией Greenbox, приобретенной в сервисе доставки продуктов "Самокат", в Петербурге выросло до 274. В стационарах находятся 137 человек, сообщила пресс-служба городского управления Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.

"На 12 сентября в отделе эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии с группой учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" зарегистрировано 274 случая острой кишечной инфекции, в том числе у 3-х детей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в стационарах города остается 137 человек, в том числе три ребенка. У 58 заболевших обнаружена Salmonella.

Ранее в пресс-службе сообщали о 248 зарегистрированных случаях ОКИ и о госпитализации 129 человек. Объединенная пресс-служба судов города сообщила, что Приморский районный суд Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении компании АО "Грин Бокс". В результате проверки в помещениях были обнаружены множественные нарушения хранения продукции, мухи и тараканы.