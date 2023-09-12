В Ярославле арестовали водителя за наезд на сотрудника ДПС и избиение другого полицейского

Его заключили под стражу сроком на два месяца

ТАСС, 12 сентября. Суд в Ярославле арестовал на два месяца водителя, который сбил сотрудника ДПС и применил насилие в отношении другого полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"В Ярославле местному жителю, обвиняемому в совершении особо тяжкого преступления в отношении сотрудников полиции, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 9 ноября", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ночь на 10 сентября водитель легкового автомобиля Ford, будучи нетрезвым, на улице Комсомольской в Ярославле несколько раз нарушил правила дорожного движения, в связи с чем был вызван наряд полиции. В момент задержания мужчина наехал на одного из сотрудников правоохранительных органов, второму причинил телесные повреждения.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).