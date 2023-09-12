12 сентября, 15:04,
обновлено 12 сентября, 15:21

В Ленобласти загорелся ангар площадью 240 кв. м

Внутри находятся емкости с дизельным топливом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел в ангаре площадью 240 кв. м в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе комитета правопорядка и безопасности региона.

"На момент прибытия подразделений пожарной охраны установлено, что горит внутри по всей площади одноэтажный металлический ангар предположительно размерами 30 на 8 м. Внутри находятся емкости с дизельным топливом. На месте работают пожарные Леноблпожспаса. Информация предварительная", - сообщили в пресс-службе.

Позднее сообщили о ликвидации пожара. "17:30 мск пожар локализован на площади 140 кв. м. Информация о пострадавших не поступала. На 17:41 мск пожар ликвидирован", - сообщили в пресс-службе.

Сообщение о пожаре в поселке Кирпичное Выборгского района поступило 12 сентября около 16:30 мск. На месте также работали добровольные пожарные. 

Теги:
РоссияЛенинградская область
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