Суд в Москве арестовал нового фигуранта дела следователя, вымогавшего 1 тыс. биткойнов

Кристину Ляховенко уволили с должности старшего следователя до задержания

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы в рамках уголовного дела в отношении бывшего начальника следственного отдела ГСУ СК по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева, который обвиняется в вымогательстве более 1 тыс. биткойнов у хакерской группировки Infraud Organization, задержали его экс-коллегу - Кристину Ляховенко. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Басманного суда Москвы, где во вторник было удовлетворено ходатайство СК о ее аресте, Ляховенко официально предъявлено обвинение.

"Постановлением Басманного районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кристины Васильевны Ляховенко, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств, повлекшая тяжкие последствия). Срок ареста обвиняемой избран судом до 10 ноября 2023 года", - сказала представитель суда.

Ляховенко была уволена с должности старшего следователя СО по Тверскому району СУ по ЦАО ГСУ СК РФ по Москве до задержания.