12 сентября, 15:59

Пожар в многоэтажном доме Волгограда полностью ликвидировали

Эвакуированы 35 человек

ВОЛГОГРАД, 12 сентября. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание на мансардном этаже пятиэтажного многоквартирного дома в Дзержинском районе Волгограда, площадь которого составила 750 кв. м. Причина пожара устанавливается, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

"В 18:31 мск объявлена полная ликвидация", - сказали в пресс-службе.

Причина пожара устанавливается, на месте работали сотрудники испытательной пожарной лаборатории. Пострадавших и погибших нет, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на мансардном этаже пятиэтажного многоквартирного дома в Волгограде. Эвакуированы 35 человек. Как сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона, одна квартира в многоэтажке полностью выгорела, две соседние пострадали. Прокуратура Волгоградской области организовала проверку.

МЧС России контролировали ситуацию с помощью беспилотников. К тушению были привлечены всего 102 человека, от МЧС России - 83 человека, задействовано 34 единицы техники, от МЧС России - 27 единицы. 

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РоссияВолгоградская область
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