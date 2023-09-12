Под Калининградом произошел пожар на пилораме

Площадь возгорания составила 40 кв. м

КАЛИНИНГРАД, 12 сентября. /ТАСС/. Пожар на пилораме площадью порядка 40 кв. м тушат под Калининградом сотрудники МЧС России, сообщила пресс-служба регионального главка чрезвычайного ведомства.

"Сотрудники МЧС России ликвидируют крупный пожар в поселке Саранское Полесского района. На площади около 40 кв. м горит пилорама", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о возгорании на лесообрабатывающем предприятии поступила в 15:05 местного времени (16:05 мск). Подробности происшествия и тушения пожара уточняются, заключили в пресс-службе.