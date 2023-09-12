12 сентября, 16:02

Под Калининградом произошел пожар на пилораме

© ГУ МЧС России по Калининградской области

Площадь возгорания составила 40 кв. м

КАЛИНИНГРАД, 12 сентября. /ТАСС/. Пожар на пилораме площадью порядка 40 кв. м тушат под Калининградом сотрудники МЧС России, сообщила пресс-служба регионального главка чрезвычайного ведомства.

"Сотрудники МЧС России ликвидируют крупный пожар в поселке Саранское Полесского района. На площади около 40 кв. м горит пилорама", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о возгорании на лесообрабатывающем предприятии поступила в 15:05 местного времени (16:05 мск). Подробности происшествия и тушения пожара уточняются, заключили в пресс-службе. 

Теги:
РоссияКалининградская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация