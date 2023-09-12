Двое жителей Ставрополья стали фигурантами дела о торговле людьми

Подозреваемые обещали мигрантам легализацию в стране, предлагали работу и забирали документы

СТАВРОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Двое жителей Ставропольского края подозреваются в организации торговли людьми. Мужчины стали фигурантами нескольких уголовных дел, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по региону.

"В отношении двух мужчин возбуждено уголовное дело по факту торговли людьми. Ранее по данным фактам в отношении этих же фигурантов было возбуждено еще несколько уголовных дел", - сказал собеседник.

Предварительным следствием установлено, что один из подозреваемых создал организованную группу, в состав которой вошли двое его знакомых. Один из них к настоящему времени уже умер. Уточняется возможная причастность к деятельности группы и других лиц.

Подельники подыскивали нелегальных мигрантов, число пострадавших уточняется. Обещая легализацию в стране, иностранцам предлагали работу и забирали документы. После оформлялась сделка купли-продажи человека, людей перевозили на работу в Шпаковский округ Ставрополья. Установлено, что аналогичные действия были совершены и в отношении нескольких российских граждан.

Уголовные дела возбуждены по фактам торговли людьми и организации незаконной миграции. Противоправная деятельность выявлена и пресечена сотрудниками управления уголовного розыска и управления по вопросам миграции регионального главка во взаимодействии с ГУУР МВД России и УФСБ по Ставропольскому краю.