Прокурор попросил суд приговорить экс-зампреда ЦБ Корищенко к 9,5 года по делу о растрате

Гособвинение также потребовало лишить Константина Корищенко права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях на три года

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Гособвинение запросило 9,5 года лишения свободы для бывшего заместителя председателя Центробанка РФ Константина Корищенко, обвиняемого в растрате. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы, в котором рассматривается это уголовное дело.

"Прокурор просил в прениях назначить Корищенко лишение свободы сроком на девять лет шесть месяцев в колонии общего режима со штрафом в размере 1 000 000 рублей. В качестве дополнительного наказания прокурор потребовал лишить Корищенко права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях на срок три года", - сказали в пресс-службе.

Второму фигуранту дела, индивидуальному предпринимателю Максиму Пальчуну, сторона обвинения попросила суд назначить наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 000 000 рублей.

Корищенко и Пальчун были задержаны в 2021 году. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, они являются фигурантами уголовного дела о растрате порядка 3,2 млрд рублей Инвестбанка, который Корищенко возглавлял в 2012 году.