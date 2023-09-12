В Волгоградской области в ДТП погибли два человека

Еще двое пострадали

ВОЛГОГРАД, 12 сентября. /ТАСС/. Лобовое столкновение двух легковых автомобилей произошло на 32-м км трассы Волгоград - Каменск-Шахтинский в Волгоградской области, два человека погибли и еще двое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

"Вечером на 32-м км трассы Волгоград - Каменск-Шахтинский в Калачевском районе произошло лобовое столкновение автомобилей "ВАЗ-2105" и Renault. В результате ДТП погибли двое пассажиров автомобиля ВАЗ, оба водителя доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

На месте работают экипажи ДПС и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.