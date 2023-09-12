Турист из Белоруссии погиб при восхождении на Эльбрус

Спасатели передали его тело следственно-оперативной группе правоохранительных органов, сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 12 сентября. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали тело туриста, который погиб, сорвавшись на склоне Эльбруса, при восхождении на высоте около 5,4 тыс. м. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"В 13:15 мск 12.09.2023 поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус турист 1983 года рождения из Республики Беларусь, находившийся в составе незарегистрированной группы предположительно из девяти человек, сорвался на высоте 5,4 тыс. м и от полученных травм скончался на месте. В 20:00 мск спасатели эвакуировали тело погибшего туриста и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

На поисковые работы привлекались девять сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.