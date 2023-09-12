В Зеленограде задержали подозреваемого в убийстве двух мужчин, которые были обезглавлены

Им оказался мужчина 2000 года рождения

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Зеленограде подозреваемого в убийстве двух мужчин на Фестивальной улице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Сотрудниками московского уголовного розыска совместно с сотрудниками УВД САО ГУ МВД России по Москве подозреваемый в совершении убийства двух лиц на улице Фестивальная, мужчина 2000 года рождения, задержан в городе Зеленограде", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе СК по Москве сообщили ТАСС, что в ближайшее время подозреваемый будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.

"Следователями формируются документы для назначения амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы в отношении подозреваемого. Изучаются записи с камер видеонаблюдения", - сказали в столичном СК.

Ранее тела двух обезглавленных мужчин обнаружили на севере Москвы - в парке и квартире жилого дома на данной улице.