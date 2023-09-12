Пострадавших в ЧП с вертолетом в Вологодской области перевели в областную больницу

По информации главного управления МЧС РФ по региону, предварительно, вертолет летел очень низко над землей, задел воду и упал в озеро

ТАСС, 12 сентября. Пострадавшие при крушении частного вертолета Robinson в Вологодской области пилот и пассажир перевезены в областную больницу. Один пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести, состояние второго стабильное, сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения области.

"Пострадавшие при крушении вертолета мужчины перевезены в Вологодскую областную больницу. У одного пациента тяжелые травмы, состояние средней степени тяжести. Состояние другого пациента стабильное", - сказали ТАСС в пресс-службе департамента.

По информации главного управления МЧС РФ по Вологодской области, предварительно, вертолет летел очень низко над землей, задел воду и упал в озеро. Полет не был зарегистрирован. В вертолете находились бизнесмены, пострадавшие - архангельский предприниматель Сергей Шелок и бизнесмен из Мурманской области Тахар Алтыев, подтвердили ТАСС в департаменте здравоохранения.

По факту крушения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиационного происшествия, она приступила к работе.

Частный вертолет Robinson R44 RA-05823 упал в озеро Воже в Кирилловском районе Вологодской области вечером 10 сентября. На борту находились трое мужчин. Пилот и один из пассажиров выжили. Их доставили на берег и госпитализировали в вожегодскую больницу с переломами и ушибами. Тело второго пассажира обнаружили в кабине вертолета и подняли из воды утром 11 сентября водолазы.