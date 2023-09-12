В МО РФ сообщили, что полет совершался без боекомплекта

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Самолет Су-24 во время выполнения планового учебно-тренировочного полета в Волгоградской области потерпел крушение. Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

"При выполнении планового учебно-тренировочного полета в Волгоградской области потерпел крушение самолет Су-24", - заявили в ведомстве.

Там уточнили, что полет совершался без боекомплекта. "Самолет упал в безлюдной местности. К месту происшествия направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы", - отметили в министерстве.

Представитель администрации муниципалитета сообщил, что повреждений и жертв на земле после крушения в Калачевском районе нет.