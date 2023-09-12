Наиболее пострадавшая от ливней и наводнения зона на востоке Ливии простирается на 300 км

Глава Правительства национального единства Ливии Абдель Хамид Дбейба отметил, что не намерен обнародовать какие-либо данные о числе погибших и пострадавших в результате стихийного бедствия, пока продолжаются поисково-спасательные работы

КАИР, 12 сентября. /ТАСС/. Территория Ливии, которая более всего пострадала от ливней и наводнения, простирается на востоке страны на 300 км. Об этом сообщил глава Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдель Хамид Дбейба.

"Зона поражения стихией простирается на 300 км в восточном регионе", - указал премьер ПНЕ, слова которого привел телеканал Asharq. Он отметил, что не намерен обнародовать какие-либо данные о числе погибших и пострадавших в результате стихийного бедствия до тех пор, пока продолжаются поисково-спасательные работы и ему не будут предоставлены окончательные официальные данные о жертвах.

Дбейба сообщил, что правительство сформировало специальный министерский комитет, который "будет контролировать операции по оказанию помощи в пострадавших от удара стихии районах". Премьер также обещал "после окончания кризиса провести расследование из-за халатности, которая привела к увеличению числа пострадавших от наводнения и ливней".

По словам главы ПНЕ, власти страны не нуждаются в продовольствии или медикаментах для оказания поддержки пострадавшим, но испытывают острую нехватку специалистов по поиску людей, которые до сих пор считаются без вести пропавшими. Он добавил, что стране также необходимы катера "для поисков в море пропавших и тел погибших при наводнении в прибрежной зоне".