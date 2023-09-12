В КЧРЧ число выявленных случаев острой кишечной инфекции у детей возросло до 108

В ходе эпидрасследования предварительно установили, что путь передачи инфекции - водный

ЧЕРКЕССК, 12 сентября. /ТАСС/. Число детей, у которых выявили острую кишечную инфекцию в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии (КЧР), возросло до 108, сообщили в управлении Роспотребнадзора по КЧР.

"Управление Роспотребнадзора по КЧР совместно с ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в КЧР" продолжает эпидрасследование по случаям заболевания острой кишечной инфекцией в четырех населенных пунктах Усть-Джегутинского района. На 09:00 12 сентября 2023 года зарегистрировано 128 случаев заболевания ОКИ, из них 108 - дети до 17 лет, 15 человек получают лечение в инфекционном стационаре", - рассказали в управлении.

Как отмечается, в ходе эпидрасследования предварительно установлено, что путь передачи инфекции - водный, отрабатываются и другие возможные пути передачи инфекции, в том числе пищевой. В ходе лабораторных исследований материала от 99 больных в пробах обнаружены РНК ротавируса, астровируса, норовируса, аденовирус, дизентерии Зонне.

В ходе ежедневного мониторинга с 6 сентября для исследований отобраны 64 пробы питьевой воды из Усть-Джегутинского водохранилища в различных населенных пунктах района. Отклонение от норм выявлено в одной пробе по мутности, одной пробе питьевой воды и двух пробах воды из открытого водоема. Продолжается поэтапная промывка и дезинфекция водопроводных сетей и резервуаров для чистой воды. Сохраняется режим гиперхлорирования подаваемой населению питьевой воды.

В минувшую среду в управлении рассказали, что около 31 человек, в том числе 27 детей, госпитализированы и получают лечение амбулаторно после выявления острой кишечной инфекции в Усть-Джегутинском районе республики. Специалисты приступили к комплексу санитарно-противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения инфекции. Как сообщили ТАСС в прокуратуре республики, Усть-Джегутинская межрайонная прокуратура организовала проверку по фактам заболевания людей острой кишечной инфекцией.