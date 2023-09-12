В Петербурге произошел пожар в производственно-складском здании

Площадь возгорания составила 800 кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Ранг пожара на складе в Санкт-Петербурге повысили до второго. По уточненным данным, площадь возгорания составила 800 кв. м, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

"В двухэтажном производственно-складском здании происходит горение картона на площади 800 кв. м. В 22:12 мск пожару подан дополнительный номер 1-бис. В 22:20 мск ранг пожара повышен до №2", - говорится в сообщении.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. Информация о пожаре по адресу Невский район, улица Латышских Стрелков, дом 29В, корпус 4 поступила в 21:21 мск.

К ликвидации пожара привлечены от РСЧС 14 единиц техники и 46 человек личного состава, в том числе от МЧС 8 единиц техники и 38 человек личного состава.

Согласно открытым данным, примерно в 1 км расположен Ладожский вокзал, вблизи находятся железнодорожные пути.

В новость внесены изменения (в 23:37 мск) - передается с уточнением площади возгорания и изменением ранга пожара.