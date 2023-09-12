12 сентября, 20:57

Под Калининградом при пожаре на пилораме пострадал один человек

В ликвидации огня участвуют 27 человек и 8 единиц спецтехники

КАЛИНИНГРАД, 12 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на пилораме в поселке Саранское в Калининградской области на площади около 700 кв. м. При пожаре пострадал сотрудник предприятия, сообщила пресс-служба регионального главка чрезвычайного ведомства.

"Ликвидировано открытое горение на пилораме в поселке Саранское на площади около 700 кв. м. По уточенным данным, при пожаре пострадал сотрудник производства. Медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации мужчина отказался", - говорится в сообщении.

Отмечается, что от МЧС России в ликвидации пожара задействованы 27 человек и 8 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что информация о возгорании на лесообрабатывающем предприятии поступила в 15:05 местного времени (16:05 мск). 

Теги:
РоссияКалининградская область
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