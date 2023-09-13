В Мурманской области двое рабочих погибли в колодце

Как сообщили в региональном следкоме, возбуждено уголовное дело

МУРМАНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Двое сотрудников МУП "УЖКХ" Кольского района Мурманской области погибли при выполнении технических работ в колодце в поселке Междуречье. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего смерть двух человек (ст. 143 УК РФ), сообщило следственное управление СК РФ по региону.

"Следственным отделом по Кольскому району СУ СК РФ по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенных лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 12 сентября в ходе выполнения технических работ по обслуживанию колодца в поселке Междуречье погибли двое сотрудников МУП Кольского района "УЖКХ".

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, допрашиваются очевидцы, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти мужчин.