Суд начнет рассмотрение дела против вице-премьера Украины 26 сентября

В офисе Ольги Стефанишиной считают дело "очень странным", сообщает издание "Украинская правда"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд Украины 26 сентября приступит к рассмотрению обвинений вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольги Стефанишиной в злоупотреблении служебным положением с целью растраты или завладения имуществом. Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на данные суда.

В офисе Стефанишиной в комментарии изданию назвали это дело "очень старым".

По этому делу также проходит экс-министр юстиции (2013-2014) Елена Лукаш. По данным следствия, обвиняемые завладели средствами в размере около $68 тыс., которые были выделены на адаптацию украинского законодательства к нормам Евросоюза. Для этого Минюст провел тендер на проверку законодательства, документы подписывала Стефанишина, которая на тот момент возглавляла один из отделов министерства.

"Вице-премьер по евроинтеграции проходит подозреваемой по обвинению в коррупции, а дело касается хищения денег на анализе европейского законодательства. Это прекрасно", - прокомментировал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко дело против Стефанишиной. Вице-премьер выражала недовольство тем, что Еврокомиссия дала низкую оценку эффективности борьбы Киева с коррупцией.