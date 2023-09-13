В Эквадоре на крышу тюрьмы приземлился БПЛА со взрывчаткой

Полицейские эвакуировали заключенных и взорвали беспилотник

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 сентября. /ТАСС/. Эквадорские полицейские произвели контролируемый подрыв беспилотника со взрывчаткой, приземлившегося на крышу тюрьмы в городе Гуаякиль. Об этом сообщил во вторник министр внутренних дел страны Хуан Сапата.

"Взрывотехники специального подразделения полиции нейтрализовали БПЛА, чтобы лишить источника питания взрывное устройство", - написал он в соцсети X (ранее Twitter).

На фотографии, которую опубликовал министр, видно, что в результате взрыва была повреждена крыша тюрьмы. Как сообщил Сапата, перед детонацией была проведена эвакуация заключенных.

В последние годы Эквадор переживает резкий рост преступности. В июле власти ввели чрезвычайное положение во всех тюрьмах страны на 60 дней из-за нескольких бунтов, вспыхнувших в один день. 10 августа в республике было объявлено общее чрезвычайное положение в связи с убийством кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио.