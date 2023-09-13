13 сентября, 00:35

В Хабаровском крае в школе отравился 21 ребенок

Валерий Шарифулин/ ТАСС
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 13 сентября. Уголовное дело возбуждено в Хабаровском крае по факту массового отравления детей в школе поселка Эльбан. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"С 7 по 8 сентября 21 учащийся начальной школы поселка Эльбан обратился в медицинское учреждение с жалобами на боли в животе и рвоту. Из них восемь детей госпитализированы в инфекционное отделение районной больницы с признаками отравления. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей)", - говорится в сообщении.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле органов прокуратуры. 

Теги:
РоссияХабаровский край
© Информационное агентство ТАСС
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