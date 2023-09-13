Губернатор Севастополя сообщил об атаке ВСУ на город

По информации Михаила Развожаева, в районе Килен-Балки загорелся объект

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Негражданский объект загорелся в Севастополе, по предварительным данным, после ракетной атаки Украины в ночь на среду, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

"Ориентировочно 20 минут назад на Севастополь была совершена атака наших врагов. ПВО отработала. В районе Килен-Балки сейчас пожар не на гражданском объекте, по предварительной информации, возгорание произошло из-за ракетной атаки", - написал он.

Развожаев уточнил, что на месте работают все необходимые спецслужбы. Пожару присвоен повышенный четвертый ранг. "Продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове", - добавил губернатор.

Как передает корреспондент ТАСС, над городом около 3:00 было несколько вспышек, в прибрежной зоне в воздухе были сбиты объекты, прогремело около десятка взрывов.