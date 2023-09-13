13 сентября, 00:41,
обновлено 13 сентября, 01:24
Военная операция на Украине

Губернатор Севастополя сообщил об атаке ВСУ на город

Донат Сорокин/ ТАСС, архив
© Донат Сорокин/ ТАСС, архив

По информации Михаила Развожаева, в районе Килен-Балки загорелся объект

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Негражданский объект загорелся в Севастополе, по предварительным данным, после ракетной атаки Украины в ночь на среду, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Ориентировочно 20 минут назад на Севастополь была совершена атака наших врагов. ПВО отработала. В районе Килен-Балки сейчас пожар не на гражданском объекте, по предварительной информации, возгорание произошло из-за ракетной атаки", - написал он.

Развожаев уточнил, что на месте работают все необходимые спецслужбы. Пожару присвоен повышенный четвертый ранг. "Продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове", - добавил губернатор.

Как передает корреспондент ТАСС, над городом около 3:00 было несколько вспышек, в прибрежной зоне в воздухе были сбиты объекты, прогремело около десятка взрывов. 

Теги:
РоссияСевастопольРазвожаев, Михаил ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация