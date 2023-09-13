На Камчатке сход ледника отрезал путь к Домику вулканологов на Авачинском перевале

Администрация сети парков "Вулканы Камчатки" просит посетителей воздержаться от поездки на перевал

ТАСС, 13 сентября. Сход ледника, предположительно, привел к формированию водяного потока, который отрезал путь к Домику вулканологов и тропе восхождения на Авачинский вулкан на Камчатке, сообщает пресс-служба сети природных парков "Вулканы Камчатки".

"Инспектор природного парка "Налычево" Яна Анищенкова сообщает, что был слышен грохот, затем появился водно-грязевой поток. Вероятно, с Корякского вулкана сошел ледник. Сейчас уровень воды настолько высок, что отрезал путь к Домику вулканологов на перевале, а также к тропе восхождения на Авачинский вулкан", - сообщает пресс-служба.

Администрация сети парков просит посетителей уточнять информацию при планировании восхождений и воздержаться от поездки на перевал до появления новостей о состоянии дороги.

Авачинский - действующий вулкан на юго-востоке Камчатки. Он расположен к северу от Петропавловска-Камчатского. Его высота составляет 2 741 м.