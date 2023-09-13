В Новосибирске возбудили уголовное дело по факту травмирования девочки на аттракционе

Как сообщили в региональном СК, девочка упала при прохождении трассы в веревочном парке

НОВОСИБИРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту получения множественных травм девочкой в веревочном парке в Новосибирске. Об этом сообщили в управлении СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Четырнадцатилетняя девочка проходила трассу в веревочном парке, расположенном в Дзержинском районе Новосибирска. При совместном спуске с инструктором с верхней трассы она упала на землю и получила множественные травмы. Несовершеннолетняя была госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывается помощь.

Следователи провели осмотр места происшествия. Допрашиваются очевидцы произошедшего, назначен комплекс необходимых экспертиз.