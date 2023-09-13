Что известно о ракетной атаке Украины по Севастополю

Не менее 24 человек пострадали в результате украинского удара по району Килен-Балки в Севастополе. Четыре человека находятся в состоянии средней тяжести, сообщают городские власти.

На месте удара продолжается пожар, ему присвоен повышенный ранг сложности.

ТАСС собрал основное об украинской атаке по городу.

Что произошло

В результате атаки в 03:00 мск в Севастополе (район Килен-Балки) загорелся негражданский объект, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Политик добавил фотографию, по его словам, с южной площадки Севморзавода.

ПВО сработала во время атаки. Над Севастополем наблюдалось несколько вспышек, передавал корреспондент ТАСС. В прибрежной зоне в воздухе были сбиты объекты, прогремело около десятка взрывов. Власти продолжают контроль воздушной обстановки.

Последствия

В результате атаки пострадали 24 человека, 4 - в состоянии средней степени тяжести.

В районе удара начался пожар, ему присвоен повышенный четвертый ранг.

Реакция властей