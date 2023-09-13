В Забайкалье замминистра соцзащиты будут судить за нарушения при покупке квартир для сирот

По данным регионального СК, она лишила возможности 24 детей-сирот получить положенные квартиры

ЧИТА, 13 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края Елена Нижегородцева предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий при работе по обеспечению жильем детей-сирот. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

"По версии следствия, в 2021 году обвиняемая, исполняя обязанности заместителя министра регионального министерства труда и социальной защиты населения, превысила свои полномочия при освоении бюджетных средств, предназначенных для приобретения жилых помещений для лиц из категории детей-сирот", - говорится в сообщении следкома.

В 2021 году в бюджет региона поступила субсидия в размере 680 млн рублей на приобретение и строительство жилья для детей-сирот. К концу года было израсходовано более 500 млн. Во второй половине декабря Нижегородцева, не имея полномочий, подготовила письмо с просьбой уменьшить субсидию на 177 млн рублей, которые не удалось вовремя потратить.

В прокуратуре Забайкалья уточнили, что обвиняемая "дала подчиненным работникам указание подписать от имени министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края с использованием его электронной цифровой подписи дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о возвращении средств федеральной субсидии". На эти средства можно было бы купить 24 жилых помещения для детей-сирот.

Сейчас уголовное дело по факту произошедшего направлено в Центральный районный суд Читы для рассмотрения по существу.

В декабре 2021 года заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин сообщал, что Забайкалье входит в число четырех регионов Сибири и Дальнего востока, где сложилась самая сложная ситуация по предоставлению жилья детям-сиротам. По данным Следственного комитета России, на начало 2023 года в очереди на обеспечение квартирами в регионе находились почти 6,9 тыс. человек. При этом ежегодно их численность увеличивается на 300 человек.