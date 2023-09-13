13 сентября, 04:05,
обновлено 13 сентября, 04:15
Военная операция на Украине

Минобороны сообщило об атаке 10 крылатых ракет и 3 безэкипажных катеров ВСУ на Севастополь

Виталий Невар/ ТАСС
© Виталий Невар/ ТАСС

Как сообщили в ведомстве, в результате атаки два корабля, находящиеся на ремонте, получили повреждения

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили ночью десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу (СРЗ) им. С. Орджоникидзе в Севастополе, семь из них были перехвачены средствами ПВО. Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

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"Сегодня ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем", - отметили в ведомстве.

Там уточнили, что большая часть ракет была перехвачена средствами ПВО. "Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте", - отметили в министерстве.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что по предварительным данным, на город была совершена ракетная атака, в результатев районе Южной бухты произошел пожар, на южной площадке Севморзавода работают оперативные службы. В результате атаки пострадали 24 человека, четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести. Опасности для города, по словам губернатора, нет. 

Теги:
РоссияКрымСевастопольВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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