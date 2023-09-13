В Индии в результате ДТП погибли 11 человек

Родственникам погибших выплатят по $2,4 тысячи

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 11 человек погибли, еще 15 пострадали в результате столкновения грузовика с пассажирским автобусом в индийском штате Раджастхан. Об этом сообщила местная полиция.

Инцидент произошел около 04:30 на автостраде в городе Бхаратпур. Автобус, выполнявший рейс из штата Гуджарат в Уттар-Прадеш, остановился на эстакаде из-за неисправности. Часть пассажиров вышли на проезжую часть и скопились рядом с автобусом, когда в него на большой скорости врезался грузовой автомобиль. "Пять мужчин и шесть женщин погибли на месте", - цитирует агентство PTI представителя полиции.

Премьер-министр Нарендра Моди объявил о выплате компенсаций в размере около $2,4 тыс. родственникам каждого погибшего и по $600 пострадавшим.