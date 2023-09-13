В Тверской области силами ПВО сбили беспилотник

По данным пресс-службы правительства региона, никто не пострадал

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в Конаковском районе Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"13 сентября на территории Конаковского округа Тверской области силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации был уничтожен беспилотный аппарат. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

На месте задействовали экстренные службы. "Губернатор Игорь Руденя поручил региональным ведомствам оказывать им все необходимое содействие", - добавили в пресс-службе.