13 сентября, 05:35

СМИ: руководителя "Sputnik Молдова" депортировали из Молдавии

По информации "Sputnik Молдова", российского посла Олега Васнецова поставили в известность о произошедшем

КИШИНЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Молдавии депортировали руководителя "Sputnik Молдова" Виталия Денисова. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале "Sputnik Молдова".

"Сотрудники миграционной службы Молдавии посадили Виталия Денисова в машину и увезли в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом, не дав собрать вещи и взять с собой домашних животных. Ему выдали предписание о 10-летнем запрете на въезд в Молдавию", - говорится в публикации. Также отмечено, что российский посол Олег Васнецов поставлен в известность о произошедшем. 

Теги:
РоссияМолдавия
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